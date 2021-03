“El Gobierno no quiere escuchar opiniones distintas”: Gaviria

El expresidente César Gaviria anunció a través de una carta enviada a la Canciller Claudia Blum que no acudirá a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada por el Gobierno Nacional. El exmandatario hizo fuertes críticas a la administración del presidente Iván Duque.

En la misiva el expresidente Gaviria señaló que el Gobierno está haciendo la convocatoria de esta instancia “ por la imperiosa necesidad de cumplir la ley y no por su creencia en la conveniencia de que en todo el espectro político haya solidaridad con la política exterior del país”.



Señaló que compromisos adquiridos con antelación hacen que para la fecha de la citación se encuentre fuera del país. Y fue más allá, aseguró que “ no es útil atender reuniones cuando es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones distintas, ni le interesa en absoluto compartir sus ideas sobre lo que debe ser nuestra política exterior”.

Agregó que “ puede comprender que la gran experiencia suya y la del presidente, así como sus profundos conocimientos sobre los temas internacionales, hagan innecesario reunir a la Comisión Asesora, algo que todos los Gobierno han hecho de manera reiterada pensando en lo que conviene al país”.