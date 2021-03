Manchester United vs Milan: El duelo imperdible de octavos de Europa League

El duelo estelar de los octavos de final que comienzan este jueves será el que enfrente al AC Milan con Manchester United. En lo que se esperaba fuera el regreso de Zlatan Ibrahimovic a Old Trafford, la 'ley del ex' no se podrá hacer una realidad por lo menos en la ida.

Ibrahimovic, de 39 años, pasó por el Manchester United entre 2016 y 2018, en un momento marcado por una grave lesión de rodilla, que parecía poner en peligro su carrera, pero también con la tarea cumplida de haber logrado el título de la Europa League en 2017.

Ahora, en la misma competición, pero con el AC Milan, Zlatan va tras un nuevo trofeo europeo, contra su exequipo, aunque con la mala noticia que no estará en el juego de ida, producto de una lesión que sufrió en la jornada pasada, en el partido contra la Roma por Serie A.

El Milan, segundo del campeonato italiano, se clasificó para octavos sufriendo mucho contra el Estrella Roja de Belgrado, contra el que logró dos empates.

Con Manchester United, ambos clubes son dos gigantes que han bajado su jerarquía en los últimos años, por lo que intentan recuperar su grandeza.

El partido por la ida de los octavos de final entre Manchester United y el AC Milan en Old Trafford se disputará desde las 12:55 de la tarde.