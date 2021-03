Los brasileños no deben acatar “medidas imbéciles” de Bolsonaro: Lula

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva regresó al foco político tras la anulación de sus condenas. En sus últimas declaraciones se mostró a favor de las vacunas contra el coronavirus y criticó la gestión de Jair Bolsonaro sobre la pandemia.

"Quiero hacer propaganda para que el pueblo brasileño no siga ninguna decisión imbécil del presidente de la República o del ministro de Salud (Eduardo Pazuello). ¡Acepten la vacuna!", dijo Lula.

Desde la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, Lula da Silva dijo que el país está “totalmente desordenado porque este país no tiene Gobierno. No cuida de la economía, no cuida del empleo, de los salarios, de la salud, no cuida del medioambiente, de la educación, de los jóvenes, de la periferia, ¿De qué cuidan entonces?”.

Lula evitó pronunciarse sobre futuras aspiraciones políticas, agregó que se aplicaría la vacuna anticoronavirus la próxima semana y concluyó criticando que mientras el país necesita más vacunas y más protección por la pandemia, Bolsonaro está más preocupado con que la ciudadanía tenga armas.