“Desde siempre sexy”: Así se veía Esperanza Gómez a los 16 años

Esperanza Gómez, la reconocida actriz de cine para adultos, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en traje de baño de cuando tenía 16 años y la comparación fue inevitable de cómo se veía en ese entonces a como luce ahora.

“Recordando foticos de mis 16 años, cómo me ven”, escribió la actriz porno colombiana en su publicación que en tan solo cinco horas ha conseguido alrededor de 36.000 likes y más de 700 comentarios inspirados en su belleza.

“Luces hermosa, pero me encantas más ahora”, “desde siempre has sido hermosa”, “yo a los 16 años no tenía ni la mitad de tu belleza”, “fuiste y eres divina”, “mamacita toda la vida”, “todavía pareces de 16”, entre otros han sido los comentarios que le han hecho a Esperanza Gómez.

La publicación ha causado gran sorpresa entre sus más de 5,4 millones de seguidores, pues por lo general la modelo suele compartir fotos subidas de tono, debido a su trabajo, y pocas veces comparte cosas de su pasado y de su vida.