En Perú abren proceso a Fujimori por esterilizaciones forzadas

La Fiscalía de Perú abrió una investigación después de más de 17 años de recibir denuncias sobre un programa llamado Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que se llevó a cabo entre 1995 y el 2000 durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Según explicó el exmandatario en ese momento, se trataba de un plan para que las peruanas de menos recursos pudieran decidir el número de hijos que deseaban tener.

Sin embargo, la prensa empezó a reportar que hubo brigadas para ligar las trompas a decenas de mujeres y recogió casos de algunas que fueron esterilizadas sin dar autorización.

Le puede interesar:

En total se cree que se hicieron más de 200.000 esterilizaciones en las zonas más pobres y alejadas del Perú y tratan de establecer cuántas fueron sin consentimiento de las pacientes. Ahora el nuevo caso involucra la muerte de cinco mujeres y lesiones graves a 1.300.

A Fujimori lo acusan de autoría mediata, lo que quiere decir que no es el autor material pero sí se considera responsable principal, igual que tres de sus ministros de Salud. Su defensa afirma que no se puede juzgar porque ese delito no estaba en el documento de extradición desde Chile.