Si Marta Lucía Ramírez renuncia, buscaré una mujer vicepresidenta: Duque

En diversos sectores se habla de la posibilidad de que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez renuncie al cargo para ser candidata presidencial, sin embargo, la funcionaria no ha confirmado su intención de participar o no en la contienda presidencial.



Sin embargo, el presidente Iván Duque, en entrevista con Noticias RCN, aseguró que en caso de que la vicepresidenta actual decida participar en el proceso electoral, el reemplazo sería una mujer.



“La doctora Marta Lucía Ramírez es una persona no solamente de grandes competencias sino además que es una persona que tiene un genuino sentimiento patriótico. Es una mujer que ha participado en varios certámenes electorales y claramente si ella decide aspirar a la Presidencia de la República, le va a traer una gran contribución a nuestra democracia por su capacidad, por su talante y por su talento”, indicó el mandatario.



Y agregó: “ si la vicepresidenta opta por participar en el proceso electoral, yo buscaré una mujer vicepresidenta que me acompañe durante el resto de mi periodo”.



Cabe mencionar que en días pasados desde el Partido Conservador manifestaron que en caso de que la actual vicepresidenta renuncie, quien debe ocupar ese cargo es alguien de esa colectividad.