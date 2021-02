José Aguirre reúne magnificas voces en el álbum de boleros “Gente con alma"

El trompetista y multipremiado productor José Aguirre (7 Grammy Latinos y 5 Grammy Anglo) es el responsable de “Gente con alma” una recopilación musical de extraordinarias voces latinoamericanas interpretando boleros y danzones.

En CARACOL RADIO hablamos con él. El maestro José Aguirre nos contó que esta producción era un sueño de hace mucho tiempo pero precisamente era lo que no tenía, tiempo.

José Aguirre / Gente con Alma

La pandemia que causó el estricto confinamiento le hizo encontrar el tiempo que necesitaba para, con calma, armar melodías, adaptar ritmos, componer compases y muchos otros ingredientes que le permitieran crear muy buenas canciones.

Aguirre contó que mientras adaptaba o creaba cada canción soñaba que la voz fuera la de determinado artista. Con cada canción lista contactaba a los artistas soñados y por fortuna las respuestas fueron positivas.

La colección o álbum musical se llama “Gente con alma” en referencia a él como productor, los músicos, los cantantes y el publico se identifican con el bolero y le ponen alma al hacerlo y escucharlo.

Desde el 4 de febrero pasado comenzó la presentación una a una de las 11 canciones incluidas en “Gente con alma”. Cada ocho días aparece una nueva, la última será el 23 de abril día del idioma y las letras:

Yan Collazo – Mentiras tuyas

Javier Vásquez – En un rincón del alma

Anabella – A Cali

Rey Ruiz - No puedo quitar mis ojos de ti

Rey Ruiz – I can not take my eyes off You

Aymee y Lourdes Nuviola – Desvelo de amor

Manuel José – Uno mismo

Gilberto Santa Rosa – Me faltabas tu

Adriana Chamorro – Como han pasado los años

Junior Saa – Toda una vida

Diego el Cigala – Quién dijo