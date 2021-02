"Sentimos como una revictimización reconocimiento del Estado": Aida Avella

Aida Avella afirmó que fue insuficiente la aceptación parcial de responsabilidad que hizo el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los asesinatos de miembros del partido y que estarían revictimizando a las víctimas.

“El gobierno en el día de ayer, en audiencia de la Corte Interamericana, en boca del doctor Camilo Gómez, aceptó la responsabilidad internacional sobre el exterminio de la Unión Patriótica, pero acto seguido dice que reconocen 219 víctimas, es decir que por un lado reconocen y por otro lo niegan y lo sentimos como una revictimización”, señaló Aida Avella, al enfatizar que existen más de 4 mil asesinatos y desapariciones de la Unión Patriótica.

También pidió al gobierno no contradecirse: “Por eso le estamos pidiendo al gobierno que mire la posibilidad de impedir que se sigan haciendo esta clase de cosas tan contradictorias y dos estamos muy esperanzados en la Corte Interamericana, el sufrimiento, el dolor y la barbarie que han utilizado contra un partido no puede quedarse ni en los cementerios, ni en las bibliotecas, nosotros necesitamos no solo la reparación política sino también necesitamos que en el país se abra la compuerta para la tolerancia política de todos”.

Aida Avella enfatizó en que nadie puede morir por sus ideas y por esto es importante la reparación política por lo que están pendientes de las decisiones que puedan tomar más a fondo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.