Senador Eduardo Pulgar renunció al Congreso

El Senador Eduardo Pulgar, quien se encuentra bajo medida de aseguramiento por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, presentó su carta de renuncia al Senado, en carta enviada al presidente de esa corporación, Arturo Char.

“Me dirijo ante usted para presentar renuncia al Senado de la República, a partir de la fecha, pues desde que se me impuso medida de aseguramiento por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual recientemente quedó en firme, me es imposible continuar ejerciendo mi cargo como Senador de la República y atender así el cumplimiento de mis deberes funcionales”, dice la carta que tiene fecha del 10 de febrero.

Recientemente el Congreso había suspendido de su función al senador, luego de que la plenaria aprobara el concepto de la Comisión de Ética que así lo sugería. El Partido de la U también había suspendido su militancia en esa colectividad.

El senador Eduardo Pulgar es investigado por la Corte Suprema de Justicia por un supuesto intento de soborno a un juez de la República.