Exsecretariado de Farc discutió atentar contra Juan Manuel Santos

Ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, Rodrigo Londoño “Timochenko”, en su audiencia de aporte de verdad sobre los seis asesinatos de los que las exFarc asumieron responsabilidad –dentro de los que está el de Álvaro Gómez Hurtado– aseguró que estos no se planearon en reuniones del secretariado de las entonces Farc en las que él haya participado, que estos asesinatos fueron informados cuando ya habían realizado, pero que se atreve a decir que todo se debió a cobrar cuentas.

“Sin haber estado en el momento en que toman las decisiones, me atrevo a decirlo con dolor, con lo que eso significa, era cobrar cuentas políticas, en todos estos seis casos esta eso, cobrar una cuenta”, contó.

Londoño aseguró que el único momento en que se enteró de un plan para asesinar a alguien fue cuando Alfonso Cano les informó que estaba todo listo para atentar en ese momento contra el presidente Juan Manuel Santos.

“Es la única vez que yo recuerdo que como secretariado se discutió si se atentaba o no contra una persona, es cuando Alfonso Cano nos informa que un comando está listo para atentar contra la vida en ese momento del presidente Juan Manuel Santos. En ultimas él tomó la decisión que eso no se iba a ejecutar porque no sería ético actuar con una persona con la que se estaba dialogando”, dijo.

En la diligencia judicial, Rodrigo Londoño, responde preguntas de los familiares de las víctimas, sus abogados y representantes de la Procuraduría.