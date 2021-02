Anthony Fauci pide evitar grandes festejos durante el Súper Bowl

A pocos días de que se juegue el campeonato anual de la Liga Nacional de Fútbol (NFL), Super Bowl 55 en los Estados Unidos, el epidemiólogo de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci, advirtió a los aficionados evitar celebraciones masivas y aglomeraciones este domingo, en medio de la pandemia por el coronavirus.

"Vean el Super Bowl en su televisor, disfrútenlo, tengan una fiesta en su casa, con su familia, pero no hagan fiestas con quien no hayan tenido mucho contacto porque simplemente no saben si ellos están infectados" dijo el doctor Fauci.

El principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, advirtió que de no seguirse los protocolos de bioseguridad, podrían desencadenarse nuevos contagios de Covid-19 en el país.

"Los grandes eventos como el partido del domingo en Tampa, Florida, entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers siempre son motivo de preocupación por la posibilidad de propagación del virus'', concluyó Fauci.

La NFL ha limitado la asistencia a los juegos a 22,000 personas debido a la pandemia y los mandatos de coronavirus en toda la ciudad.

La Unión Americana continúa siendo el país más afectado por el coronavirus en el mundo. Actualmente las autoridades sanitarias reportan más de 26 millones de casos y 451.000 muertos por el virus.

Mientras tanto, el gobierno de Joe Biden intensifica la inmunización masiva contra el Covid-19 en el territorio estadounidense. A la fecha más de 35 millones de ciudadanos han recibido por lo menos una dosis de la vacuna de la fórmula Pfizer o Moderna, según datos de Bloomberg Vaccine Tracker.