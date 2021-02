"Eso solo lo produce la costa": le dicen a Kimberly Reyes por sensual foto

Sin lugar a duda, Kimberly Reyes es una de las mujeres más despampanantes del mundo de la televisión colombiana y es recordada con mucho cariño por su papel de la esposa de Diomedes Díaz en la serie 'El Cacique de la junta', donde construyó una fuerte fanaticada, que hoy en día la sigue en sus redes sociales.

Reyes, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con una sensual lencería blanca de encaje, mientras en el fondo vemos varias flores que adornan su escultural cuerpo.

En la instantánea, la actriz escribió: "No me puedo contener las ganas de publicar, cada vez que me van llegando las nuevas fotos".

Como era de esperar, la mujer recibió decenas de mensajes con halagos: "Divina", "Qué mujer", "Eso solo lo produce la costa" y "hermosura de ídola que Dios me dio Dios. Totalmente divina", entre otros comentarios.

La publicación tiene más de 100.000 likes en Instagram.

Actriz Kimberly Reyes / vía Instagram