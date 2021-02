Bad Bunny 'noquea' a dos luchadores de WWE

El trapero puertorriqueño Bad Bunny complació a los espectadores del evento Royal Rumble, de WWE, con su enérgica interpretación de 'Booker T', su más reciente sencillo dedicado al luchador del mismo nombre.

Las imágenes del espectáculo muestran al intérprete multiplatino moviéndose alrededor del legendario luchador que posa como si fuera un monumento a sí mismo. Al final de la canción, Booker pronuncia su famosa frase: "Can you dig it, ¿sucker?" (¿Te mola, mamón?).

Actuar en el Royal Rumble es un sueño de la infancia hecho realidad. He sido un fanático de WWE de toda la vida y estoy emocionado de subir al escenario y entretener a los fanáticos de todo el mundo", reveló Bad Bunny.

El puertorriqueño también se enfrentó en una batalla improvisada con los luchadores The Miz y John Morrison. En las imágenes virales, se aprecia cómo Bad Bunny realiza un impresionante salto fuera del octágono con el que manda al suelo a los wrestlers.

El tema Booker T forma parte del disco más reciente del famoso cantante, titulado El último tour del mundo. El álbum consta de 16 canciones e incluye colaboraciones con artistas como Rosalía o Abra, entre otros.