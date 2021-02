Estas son las recomendaciones para las clases virtuales de sus hijos

Con motivo del inicio de la alternancia y las clases virtuales, el coronel Luis Fernando Atuesta, director del Centro Cibernético de la Policía, entregó una serie de recomendaciones para evitar que los menores de edad caigan en manos de los ciberdelincuentes y sean víctimas del ciberacoso, sexting, grooming o de hasta de explotación sexual infantil.

Según reportó el coronel Atuesta, desde marzo pasado, cuando inició la pandemia del Covid-19 que obligó a los colegios a adaptarse a la virtualidad, la Policía Nacional ha bloqueado aproximadamente 7.870 sitios web con contenido que propiciaban estos riegos en la red para niños, niñas y adolescentes.

“Aprovechaban las plataformas virtuales en las clases para transmitir estas páginas web con contenido sexual infantil. Actividad maliciosa a través de la cual infectaban los equipos de cómputo”, dijo el coronel Atuesta.

Entre las recomendaciones que entregó el oficial, están no utilizar las redes de Wifi públicas, instalar los antivirus y mantener los sistemas actualizados, cambiar las contraseñas del Wifi, no acceder a páginas web diferentes a las indicadas y no compartir el link de conexión de la clase.

“También desde los colegios, que los profesores tengan muy bien configuradas sus plataformas virtuales. Por ejemplo, no enviar el link de conexión de manera pública, porque el ciberdelincuente tiene acceso más fácil a la información”, explicó el coronel Atuesta.

El director del Centro Cibernético pidió a los padres de familia acompañar a sus hijos en este proceso educativo e instalar herramientas de control parental, para establecer reglas de navegación de sus hijos, qué horarios y qué contenido pueden visualizar.

De igual manera, manifestó que es un grupo de 100 policías que están constantemente buscando amenazas contra la infancia y adolescencia en el país. Indicó que, ante cualquier amenaza virtual, los padres de familia se pueden dirigir al CAI Virtual del Centro Cibernético Policial.

Por su parte, el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, dijo que durante febrero se les enviará a los rectores del país una cartilla para reforzar las medidas de ciberseguridad.

A los colegios que adaptaron el modelo de alternancia en el país, el general Vargas aseguró que “hay más de cinco mil policías de Infancia y Adolescencia. Van a hacer coordinaciones con los rectores del país, para acompañar la apertura de los colegios”.