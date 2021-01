¿Cambió mucho? Así se veía Ana del Castillo antes de ser famosa

La cantante de vallenato Ana del Castillo sorprendió a sus seguidores con la publicación de una fotografía en la que es evidente el paso del tiempo y cómo ha modificado su físico a través de los años.

La intérprete de 'Entrégame tu amor' en la foto aparece sonriente mientras posa con un bolso y flores dándole un toque de elegancia al look de la sesión. Ana junto a la publicación escribió a modo de burla "quien no mata una mosca, ya dañaba abanico, olla, televisor etc".

Recordemos que Ana del Castillo adquirió fama cuando participó a la edad de 12 años en el concurso televisivo 'Factor X' del Canal RCN y desde entonces ha consumado más seguidores gracias a sus canciones y los escándalos que ha protagonizado.