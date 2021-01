“Se mueve, es natural”: Estefanía Borge mostró su cola al ritmo de champeta

La actriz Estefanía Borge enamoró a sus fanáticos con un video que subió a su cuenta de Instagram en el que aparece feliz, bailando champeta con poca ropa y dejando ver sus nalgas.

“Se mueve, es natural y sí, si me lees, así como tal vez te pasa a ti. También me pasa a mí; tengo celulitis desde que tengo uso de razón. Unos días se me nota más q otros, pero ¡ahí está!”, escribió la artista en su post.

“Entreno juiciosa, me alimento bien y tengo buenos hábitos. A mis 40 años ya aprendí a vivir con ella, y ¿sabes? No es motivo de frustración y mucho menos de baja estima, es y ya. Este es para tí que me escribes y me preguntas; también soy bendecida y afortunada”, finalizó su post Estefanía Borge.

Los comentarios, por supuesto, no se hicieron esperar: “la más divina”, “no te veo la celulitis”, “ya quisieran muchas estar como tú”, “eso es parte de la vida, no hay cuerpos perfectos”, “tienes unas piernas hermosas”, “eres única”, entre otros.

El video ya acumula más de un millón de reproducciones y ha sido todo un éxito su mensaje, pues tiene cerca de 68.000 likes y alrededor de 1.680 comentarios.