El cantante Mau Montaner dio positivo para COVID-19

La pandemia del coronavirus sigue impactando fuertemente al mundo entero y los países siguen endureciendo las medidas para proteger a sus ciudadanos. En el mundo del entretenimiento varios son los artistas que han contado su experiencia.

El último en sumarse al listado fue el cantante venezolano, Mauricio 'Mau' Montaner del dúo 'Mau y Ricky', que confirmó a través de Instagram que había estado apartado de las redes sociales por cuenta del COVID.

Leer más: Camilo Echeverry se tatuó el nombre de Evaluna y Montaner reaccionó

"Aunque me siento muy bien he estado encerrado en mi casa descansando y cuidándome en cuarentena. He tenido muy pocos síntomas gracias a Dios, pero quería contarles para que supieran que estoy bien", comentó el artista.

Los mensajes no se hicieron esperar, uno de los más sentido fue el de su padre -el también cantante Ricardo Montaner- que lo ama mucho y espera se recupere pronto.