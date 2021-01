El 30% de los municipios del país está siendo impactado por la violencia

En entrevista para Caracol Radio, Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), aseguró que las dos recientes masacres con las que inició el 2021 deben ser una alerta para que el Gobierno, las autoridades y la ciudadanía hagan una gran causa común por la vida.

Dijo además que si no se toman medidas urgentes este año, por ser un año electoral, puede ser tan o más violento que el 2020. “Hay zonas donde a diferencia del promedio nacional se presenta persistencia de asesinatos, masacres y desplazamientos. Por ejemplo, en el noroccidente antioqueño, Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño hay 170 municipios tremendamente afectados”, afirmó González.

Esto quiere decir que entre el 25% y el 30% de los municipios de Colombia continúan impactados por dinámicas violentas. “Este fenómeno tiene que merecer una política que no sea simplemente ofrecer recompensas y hacer un consejo de seguridad porque eso no soluciona el promedio. Esa plata no se entrega nunca porque nunca solucionan el problema y ahí la tienen guardada para el siguiente anuncio”, añadió

Finalmente, dijo que lo que se está viendo en Ituango, Caquetá y Cauca es un asunto mucho más complejo que solo narcotráfico, pues se combinan múltiples intereses para continuar en dinámicas de violencia.