"Me gustaría quitármelas": Alejandra Buitrago sobre sus implantes

La presentadora Alejandra Buitrago se sinceró con sus seguidores y abrió la caja de preguntas en su Instagram para que ellos le enviaran sus dudas sobre ella y uno de ellos aprovechó para averiguar si ella tiene cirugías plásticas.

“¿Tienes cirugías o retoques?”, le preguntó un seguidor y ella respondió: “Sí, obvio, tengo rinoplastia, mamoplastia, me quité los conejitos de la cintura y un gordito que solo yo me veía y esa grasita me la pusieron en la cola”.

Pero eso no fue todo, la ex novia del cantante J Balvin aprovechó la pregunta y reveló que no descarta la idea de una intervención en el futuro: “Quizás después de mi embarazo me haga un retoque, por qué no”.

Por último, dijo que ya le da miedo una cirugía plástica, pero que una que si tiene que hacerse es la de los senos: “Esa me toca sí o sí, aunque me gustaría quitármelas del todo y quedar sin nada extraño en mi cuerpo”.

Todo parece indicar que está a la moda el pecho natural en las mujeres, pues no solo Alejandra Buitrago se quiere quitar estos implantes, otras famosas como Marilyn Patiño o Mabel Cartagena decidieron retirarse los implantes mamarios y no están arrepentidas de su decisión.