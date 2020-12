Respuesta de Luisa Fernanda W a usuario que le preguntó si quería más hijos

La influencer Luisa Fernanda W acostumbra a compartir con sus seguidores en redes sociales momentos llenos de felicidad y ahora mucho más desde que tuvo a su primer hijo, Máximo, con el cantante Pipe Bueno.

Recientemente la youtuber interactuó con sus fanáticos en Instagram y varios usuarios aprovecharon para preguntarle sobre su vida privada. Una de las preguntas que más destacó fue si quería tener más bebés.

“Más bebés sí, no sé cuando pero sí, cuando llegue el momento, yo no creo que ya. Yo tendría otro bebé cuando Máximo tuviera 3 o 5 años. Pero sí me gustaría y mucho, ser mamá es muy bonito”, contestó Luisa Fernanda.