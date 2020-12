La sentida carta de Paola Turbay tras la muerte de su papá por COVID-19

Días atrás, Paola Turbay había publicado una imagen junto a su papá, quien estaba enfermo e internado en una UCI por COVID-19.

Este lunes 28 de diciembre se confirmó que el papá de la actriz falleció por este virus. Paola Turbay, en su cuenta de Instagram, dejó una sentida carta junto a la foto de su familiar.

Lea también:

Así fue el mensaje de la actriz:

"Así te voy a recordar siempre: pensando, analizando, con tu sonrisa, tu inteligencia, tu elegancia y tu buen sentido del humor. Te lo gozabas todo, veías la grandeza en lo más pequeño y dejabas que la vida te sorprendiera a diario.

Es difícil decirte adiós, cuando tenías tantas ganas de vivir. Difícil pensar en volver a reunirnos en familia sin ti, sin tus cuentos, tus cantos y tus conciertos de piano. Nos dejas un vacío enorme que llenaremos, poco a poco, con los mejores recuerdos y con todo lo que aprendimos de ti: el respeto por la vida, las personas y la naturaleza. La importancia de la justicia, la igualdad y la equidad. La riqueza en las diferencias y la diversidad.

Me enseñaste a cuestionar todo excepto la bondad de la gente, a ser inquieta y siempre curiosa. Me bajabas la fiebre con el calor de tus manos y me quitabas el dolor de barriga a las 2 de la mañana con tu guitarra y una canción que, creo, era invento tuyo, pues no la encuentro en internet. Fuiste el héroe de mi infancia, un militar en mi adolescencia y mi amigo en la adultez. Nuestra relación se transformó, en el tiempo, hasta convertirse en un gran tesoro.

Gracias por querernos tanto y por ser un guerrero y un apasionado por la vida. Gracias por la familia tan bonita y unida que tenemos. Gracias por sonreír, así te doliera hasta el alma.

Gracias por exigirme más de lo que hubiera querido, pues hoy soy capaz de más de lo que había soñado. Gracias Dad, Papi, Abuelo Tobasho y Gabriel.

Buen viaje... cuídate y cuídanos", dice la carta.