Congresistas califican como grave caso de presunto espionaje

Tras conocerse la expulsión de dos diplomáticos rusos que al parecer estaban realizando labores de espionaje en el país, congresistas que hacen parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, y el expresidente Ernesto Samper, se pronunciaron sobre estos hechos.

El representante por el Centro Democrático, Juan David Vélez, aseguró que el Gobierno debe aclarar, a través de los canales diplomáticos, estos hechos.

“Es de suma gravedad teniendo en cuenta la relación que Rusia tiene con el narcorégimen de Nicolás Maduro y la agresividad que mantiene ese país vecino con Colombia. Espero que el Gobierno Nacional mediante todos los canales diplomáticos aclare esta situación y si tiene que tomar acciones adicionales que las estudie y se evalúe en cabeza del señor presidente Iván Duque y la Canciller, la doctora Claudia Blum" indicó el representante.

El expresidente Ernesto Samper manifestó que este caso hace parte de la " paranoia oficial".

“A mí me parece que esto forma parte de la paranoia oficial, qué tipo de secretos podrían estar buscando rusos en Colombia. Me parece que esto es un cuadro demasiado sospechoso y estamos jugando a ser grandes potencias internacionales, no veo ninguna conexión entre el espionaje de dos funcionarios de la embajada Rusa y los secretos que nosotros podríamos revelar o que podrían ellos descubrir que tuvieran importancia geoestratégica para Rusia en América Latina, no veo ninguna conexión, yo creo que esto es parte de una lamentable paranoia oficial".

Por su parte el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, manifestó que de ser cierto que se estaba realizando espionaje, el hecho se constituiría en una "violación al derecho internacional".

“Resultaría de enorme gravedad sin son ciertas la informaciones reveladas por las autoridades colombianas respecto a la presencia de espías rusos que actuaban en territorio colombiano, ello constituiría una violación del derecho internacional y de los términos de relación entre los dos Estados. Si se comprueba la veracidad de esta información, le corresponde al Gobierno colombiano adelantar los reclamos oficiales ante el Gobierno ruso".