Mabel Cartagena reveló que una famosa la detesta por culpa de un chisme

La hermosa Mabel Cartagena habilitó en su cuenta de Instagram la caja de preguntas para que sus seguidores interactuaran con ella y le enviaran las dudas que tuvieran. Uno de los mensajes enviados fue “¿cuáles son las famosas que no te hablan por tu trabajo en El Lavadero?” y la mujer le contestó.

La expresentadora contó que fue hace muchos años cuando trabajaba en aquel programa y que todo sucedió porque La ‘Negra Candela’ iba a contar que había llegado un video del novio de la famosa siéndole infiel.

“Yo la llamé para advertirle que el video lo iban a poner y ella me entendió mal, nunca me dejó explicarle y me detesta”, comentó la costeña.

“No voy a decir su nombre, pero es una de las mejores amigas de Carolina Cruz y Andrea Serna”, agregó Mabel.

Además, la expresentadora agregó que luego intento llamarla para arreglar sus diferencias y la mujer en cuestión le colgó el teléfono.