Aprobado en primer debate proyecto que busca disminuir el costo del SOAT

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca una disminución gradual del costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Le puede interesar:

Oposición rechaza presencia de Leopoldo López en 'Prevención y Acción'

Avanza proyecto de ley para prohibir plásticos de un solo uso en Colombia

Nuevos señalamientos contra exfiscal Martínez en debate en el Congreso

El proyecto establece incentivos a los conductores que no hicieron uso del SOAT o afectación de la póliza para que haya una reducción en el costo.

"De no afectar el seguro por segundo año consecutivo, el descuento será́ del 20 % en el valor de la tarifa; si el buen comportamiento persiste durante tres años y no se afecta el seguro, tendrán un descuento del 25 %,la no afectación por cuarto años consecutivos implicará un descuento del 30 %y si se cumplen cinco años o más sin hacer uso del SOAT el descuento será́ del 35 % en el valor de la tarifa", afirmó el Representante Alejandro Vega.

Cabe mencionar que el propósito inicial del proyecto es el de establecer medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del SOATy con la reducción gradual de su costo se promueven hábitos óptimos de conducción.

Así mismo la representante Nubia López, aseguró: “Este es un proyecto que dará un alivio financiero a las familias colombianas y además promoverá la seguridad vial”.

La iniciativa ahora deberá cursar un segundo debate en laplenaria de la Cámara de Representantes.