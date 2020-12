Polémica por 'chiste' de Willie Colón sobre despedir al que votó por Biden

Si bien algunos usuarios pensaron que hablaba por sí mismo, era un 'chiste' e imagen compartida. Willie Colón llamó la atención en redes sociales, creó polémica y recibió miles de críticas de los seguidores en Twitter por una imagen que compartió sobre Joe Biden, nuevo presidente de Estados Unidos.

Lea también:

El cantante es reconocido por su postura de derecha y su apoyo, además, a Donald Trump, pues desde días atrás hizo público su total admiración por el mandatario estadounidense.

"Me he resignado al hecho de que Joe Biden sea nuestro presidente y que nuestros impuestos crecerán de manera grande. Para compensar esto deberíamos subir a un 10% nuestros precios, pero no podemos por la economía actual y debemos sacar a 60 empleados", empieza diciendo la imagen publicada.

Luego, adicional a esto, complentó con la parte más polémica: "no sabía cómo elegir a quien debía irse, todos somos familia. Lo que hice fue dar un paseo por el estacionamiento y encontré 60 calcomanías que decían 'Biden/Harris' y decidí que estas son las personas que deben salir. Votaron por el cambio, yo se los di".

Los usuarios respondieron con gran molestia por la imagen. Algunos entendieron que era algo que compartió, aunque no era de él, pero sí que habría pensaba igual. Sin embargo, hubo otros seguidores que creyeron que él mismo lo escribió. La polémica lo llevó a ser tendencia en redes sociales.