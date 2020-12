Candidatos a Corte Constitucional fueron escuchados en Plenaria de Senado

Este miércoles la plenaria del Senado escuchó a los tres candidatos a reemplazar al exmagistrado Carlos Bernal en la Corte Constitucional. José María del Castillo, Fernando Antonio Grillo y Paola Meneses, entregaron su visión sobre el alto tribunal y realizaron varios planteamientos frente a la tarea que desarrolla.

José María del Castillo, quien fue el primero en intervenir, manifestó que sus convicciones personales las mantiene y defiende, pero indicó que de llegar a la Corte Constitucional, " ellas no pueden incidir o ser determinantes al momento de asumir el papel de legislador". Además defendió la separación de poderes.

"Es claro que no puede resultar admisible que los jueces, a través de sus sentencias, se inmiscuyan en atribuciones propias de las otras ramas del poder público o se atribuyan competencias que no le corresponden. Es claro que el papel del juez constitucional no es ser de protagonista o de impulsador de políticas públicas, labor esta que le corresponde a las otras ramas del poder, es decir, a la rama Ejecutiva y a la rama Legislativa", indicó.

Por su parte Fernando Antonio Grillo, manifestó que es importante que las entidades del Estado sean "receptores" del avance del conocimiento que produce la academia.

"En el caso de la Corte Constitucional esa distancia a veces hace que se pierdan ideas brillantes que son valiosas para avanzar en la garantía de los derechos. Temas complejos como la protección de la familia, el aborto, la eutanasia, la unión de parejas del mismo sexo, temas técnicos como el manejo de regalías o la política del control de drogas, demandan un tribunal constitucional que esté a la vanguardia de ese conocimiento (...) Creo que un tribunal constitucional respetuoso de la democracia, tiene que comprender la importancia de la separación de poderes públicos" indicó el candidato.

También intervino, Paola Andrea Meneses, quien defendió el principio de la separación de poderes.

Meneses agregó que la " Corte Constitucional está llamada a proteger los derechos sociales y las ayudas públicas, pero en desarrollo de esta protección debe hacer un estudio de los posibles impactos de sus fallos en materia económica y social. Es muy importante que la Corte Constitucional salvaguarde estos postulados".

La plenaria en sesión presencial, elegirá este jueves, a la persona que llegará a la Corte Constitucional.