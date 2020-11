Gaviria y Pastrana no asistirán a reunión de Comisión Asesora

Para este viernes está prevista una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, un órgano consultivo del que participan expresidentes, congresistas y funcionarios del Gobierno. Previo al encuentro, el exmandatario, César Gaviria, envió una carta a la ministra de relaciones exteriores, Claudia Blum, en la que le informa que no asistirá a la sesión.

En la misiva aseguró que es "obvio" que la convocatoria que hace el presidente Iván Duque es por la "obligación" que tiene de cumplir la ley y " no por su creencia en la conveniencia de que en todo el espectro político haya solidaridad con la política exterior del país".

"Entonces, como quiera que la citación se hace con el objeto de cumplir la orden dada por el Consejo de Estado, de manera muy cordial le expresó mi decisión de no asistir a una reunión que, en mi opinión, des naturaliza la razón por la cual ésta se creó hace una varias décadas. No es útil atender reuniones cuando es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones distintas, ni le interesa en absoluto compartir sus ideas sobre lo que debe ser nuestra política exterior".

En la carta de dos páginas, Gaviria señala que no le interesa recibir información sobre decisiones de política exterior ya tomadas y con las que, según manifestó, tiene discrepancias.

"Puedo comprender que la gran experiencia suya y la del presidente, así como sus profundos conocimientos sobre los temas internacionales, hagan innecesario reunir a la Comisión Asesora, algo que todos los gobiernos han hecho de manera reiterada pensando en lo que conviene al país", agregó

Y finalizó diciendo que " cuando haya un gobierno que quiera construir consensos nacionales sobre la dirección de nuestra política exterior, estaré atento a aportar lo que puede en esa dirección".

En otra comunicación el expresidente Andrés Pastrana informó al Gobierno, concretamente a la Canciller, que no podrá asistir a la reunión convocada para este viernes. “Lamento extenderle mis más sinceras excusas toda vez que en esta fecha me resultará imposible acompañarla. No obstante, considero de la mayor importancia la reanudación de las sesiones de la Comisión Asesora y, en especial, la celebración de esta reunión en el contexto de la crisis de la pandemia”, indicó Pastrana.