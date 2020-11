Pese a investigaciones, general Atehortúa se queda en la Policía

El Gobierno salió en defensa del director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa, luego de que el inspector general de la institución, el general William Salamanca, ratificara sus pruebas ante la Procuraduría de presunta corrupción en el proyecto Cenop en San Luis, Tolima, denunciara una supuesta vulneración de seguridad del Sistema de Información Jurídico (Sijur) donde reposa ese expediente y amenazas contra su vida.

Respaldo del Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que pese a las posibles divisiones internas en la Policía Nacional, no se afecta el cumplimiento de su tarea misional. Dijo que la institución es lo suficientemente madura para continuar “sin tropiezos” con sus labores.

Respaldó e incluso felicitó al general Atehortúa por sus resultados operacionales en el tiempo que lleva en la entidad. “Cero tolerancia con la corrupción ante cualquier violación a la ley. Eso sí, con el respeto a las garantías procesales, es decir, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa y a la contradicción de la prueba”.

Indicó que lo importante es que las investigaciones sigan su curso hasta cuando las autoridades competentes se pronuncien frente al caso. Sobre las amenazas que recibió el general Salamanca, el ministro Trujillo garantizó su seguridad.

Investigaciones por casas fiscales

Por su parte, el director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, reiteró que fue él quien pidió abrir las investigaciones por presuntas irregularidades en la construcción de 51 casas fiscales en San Luis, Tolima.

Según dijo, de los tres organismos de control, la Contraloría General concluyó que no había hallazgos fiscales en el proyecto Cenop y que las demás investigaciones, en manos de la Procuraduría, siguen en curso.

“En este momento ni siquiera ha empezado la defensa del general Atehortúa. Se me formuló un pliego de cargos y solicité unas pruebas. No obstante, la sala disciplinaria pidió otras pruebas que se deben adelantar antes de mi defensa”, indicó.

El director de la Policía además aseguró que dos capitanes de la inspección de la institución, testigos estrella en el caso, habían declarado en el juicio que “jamás se les ordenó archivar” el expediente que se le sigue por el proyecto CENOP.

Prueba técnica de la Procuraduría

Sobre la visita del Ministerio Público a la oficina de Telemática de la Policía Nacional, el general Atehortúa manifestó que en su momento se conocerán los resultados de la prueba técnica al Sistema de Información Jurídico (Sijur).

“Ese sistema no puede ser manipulado. No puede borrarse un solo dato, no tiene la forma técnica de hacerlo. El director ni el subdirector tienen acceso a este, tampoco tenemos las claves. Sólo la inspección puede manejarla”, aseveró.

