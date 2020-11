General Atehortúa conocería impedimento para investigar casas fiscales

Caracol Radio conoció la prueba reina que aportó el inspector de la Policía, el general Salamanca hoy en la audiencia, en donde el actual director de la Policía Nacional, Óscar Atehortúa le habían proyectado un impedimento para que no conociera, cuando era inspector en el 2018, el caso de las supuestas irregularidades de las casas fiscales de San Luis Tolima.

El documento de la Inspección General de la Policía en las notas del proceso, señala en la fecha del 28 al 30 de noviembre de 2018 que, “se elaboró un auto declarando impedimento al señor inspector para la firma y se encuentra totalmente instruido”.

Es decir, en el segundo de los cargos que se le formuló al director de la Policía el general Óscar Atehortúa, él no se había declarado impedido, la defensa de él es quien no conocía el proceso, porque eran muchos los que habían en ese entonces en la inspección y no pudo advertir que existía ese proceso, sin embargo, la anotación del documento demostraría que hubo un impedimento que él conoció y que estaba a su disposición, pero finalmente nunca lo firmó. Sin embargo, estando impedido adelantó la investigación de las casas fiscales de San Luis Tolima.