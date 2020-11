Procuraduría se apersona de la emergencia de San Andrés y Providencia

El delegado de la Procuraduría, Joaquín Polo Montalvo, habló en Caracol Radio al respecto del trabajo que realizará en San Andrés y Providencia, islas que quedaron devastadas luego del paso de huracán Iota, que dejó daños incalculables en la infraestructura.

“Estoy hablando con las autoridades locales y la comunidad para conocer de cerca la situación de la emergencia y sus consecuencias, y saber las acciones que podamos hacer como ministerio público para que la respuesta al pueblo sea la adecuada”, aseguró Montalvo.

Además, aseguro que la comunidad raizal será tenida en cuenta pues “no puede haber una respuesta adecuada a la emergencia si no se respetan los valores tradicionales de la comunidad raizal, si no abordamos el problema de la isla de manera integral”.