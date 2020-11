Duque insiste en que paramilitares no deben tener cabida en la JEP

Durante su intervención en el XXIII Encuentro de la Jurisdicción Ordina, el presidente Iván Duque, hizo un llamado para que en Colombia no se edifique ningún vestigio de ‘impunidad’, advirtiendo que los ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia o grupos paramilitares pretenden llegar a Colombia y someterse a la JEP para recibir beneficios.

Manifestó que quienes integraron esas filas son terroristas, que deben pagar por los crímenes con drásticas sanciones penales.

“Quienes fueron extraditados no deben pretender llegar al territorio nacional a buscar, con artilugios, vincularse a nuevos esquemas de transicionalidad para que no tengan ni sanción carcelaria ni tampoco puedan ser extraditados nuevamente. Lo cierto es que los máximos responsables de delitos de lesa humanidad necesitan sanciones que les brinden a las víctimas la tranquilidad de que no serán revictimizadas”, dijo.

“Ellos tienen que venir a presentarse a Justicia y Paz y tienen que cumplirle a la justicia colombiana con las penas que fueron definidas y que entrañan también una sanción intramural”, señaló.

El presidente invitó a que el país haga reflexiones sobre la justicia “no para estar en ánimo pendenciero o polémico, ni para atizar fuegos o generar polarizaciones”, sino para adelantar las reformas que respondan a las necesidades del pueblo colombiano.