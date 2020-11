Filadelfia es la clave: Biden a partidarios

Con megáfono y a una distancia prudente de los simpatizantes, el candidato demócrata Joe Biden dijo: “tenemos una enorme oportunidad como país (...) No me refiero solo a que me elijan, si me eligen, seré presidente estadounidense. No habrá estados rojos ni estados azules, solo los Estados Unidos”.

También dijo que el 54% de los votos emitidos en ese estado han sido de mujeres y criticó la petición de Trump de restringir el tiempo de escrutinio de los votos enviados por correo en algunos estados para que el resultado se conozca hoy mismo.

A las afueras de un centro comunitario en Wilmington Biden le dijo a los periodistas, "si hay algo de qué hablar esta noche, lo hare. Si no, esperaré hasta que se hayan contado los votos al día siguiente”.