Mackalister Silva a los hinchas: "No me le den a los 'pelados', ayúdenlos"

Este viernes, en la previa del clásico del fútbol colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional, por la fecha 17 de la Liga, un grupo de aficionados del cuadro 'Embajador' se acercó a la sede del equipo, inconformes por los malos resultados. David Mackalister Silva, uno de los referentes del equipo, dialogó con ellos.

Silva, quien viene de reaparecer con el conjunto bogotano en el pasado juego de Copa Sudamericana ante el Deportivo Cali, pidió que los reclamos se los hicieran a los jugadores de mayor experiencia en el equipo, pero no a los jóvenes. El hecho quedó registrado en video por uno de los hinchas.

"Me le dan con toda a un pelado que lleva dos años de profesional... Ustedes me dan con toda a mí y lo entiendo, pero no me le den a los pelados, ayúdenlos. Yo salgo a darles cara", manifestó el bogotano.

Silva, pese a la compleja situación en la tabla, pidió apoyo para todo el plantel de jugadores: "Somos 30, 35 con los jóvenes, creamos en los 35, por favor se los pido".

'Macka', quien sería nuevamente titular este sábado, retiero: "Siempre les voy a dar la cara".