Nueva película de Borat genera polémica para Trump y su abogado

El actor Sacha Baron Cohen, reconocido a nivel mundial por su personaje de Borat sorprendió ahora con su nueva película llamada "Borat Subsequent Moviefilm", que fue grabada en el verano cuando varias regiones de Estados Unidos empezaron a flexibilizar sus medidas.

La cinta muestra al actor interactuando con varias personas, ciudadanos y políticos justo en medio de esta intensa campaña electoral. En un momento aparece una entrevista del abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, con una joven y al final muestra a Giuliani metiéndose la mano dentro de sus pantalones.

Según Borat el abogado queda muy mal, pero este respondió que es una escena totalmente falsa y que se estaba metiendo la camisa después de quitarse los equipos de grabación, negando que haya sido inapropiado con la joven.

El presidente Donald Trump, por su parte, afirma que no sabe qué pasó en esa entrevista pero también lanzó críticas a Baron Cohen, asegurando que hace muchos años intentó engañarlo y el mandatario no se dejó. Trump no entregó más detalles y lo calificó como "un farsante" al que "no encuentra divertido".