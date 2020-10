MinDefensa respondió cuestionamientos de Roy Barreras

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, respondió a las graves denuncias que el hizo el senador Roy Barreras durante un debate de control político en la plenaria del Senado.

Frente a la presunta muerte de 36 niños y niñas "por balas de la Fuerza Pública" y que según Barreras no se le habría contado al país, el ministro señaló que ni en sus funciones ni en las del Comando General de las Fuerzas Militares, está informar hechos de los que no tenga certeza o no sean de su competencia.

"Que 36 niños muertos, quién tiene que decirlo ¿ el Ejército? ¿quién tiene que decirlo?, las autoridades que están encargadas de la investigación de los hechos. Lo tiene que decir Medicina Legal, las autoridades competentes".

Sobre la compra de un helicóptero, que señaló Roy Barreras costó 12 millones de dólares, el ministro indicó que se hizo a través de 3 seguros y que no se generó ningún para la Fuerza Aérea.

"Un seguro que tuvo que ver con la reposición del helicóptero presidencial, un seguro que estaba pendiente por un avión y un seguro que estaba pendiente por unos motores. Es decir, no hubo necesidad, gracias a eso, de sacar un sólo peso de la chequera de la Fuerza Aérea Colombiana", indicó Holmes Trujillo.

También se refirió al accidente de un helicóptero en Guaviare, en el que murieron 11 militares y que según Roy Barreras, se habría presentado por falta de combustible. Holmes Trujillo manifestó que ese hecho sigue en investigación.

" Se trata de una investigación compleja y lo que importa al país, lo que importa a la Fuerzas, es tener claridad sobre lo que realmente aconteció, porque solamente esa claridad es la que va a hacer posible tomar los correpctivos que resulten necesarios como consecuencia de dichas investigaciones".