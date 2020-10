Archivado el proyecto que permitía a ciudadanos cambio de régimen pensional

La Comisión Séptima del Senadoarchivó el proyecto que buscaba permitir a las personas que les falta menos de 10 años para pensionarse, cambiarse de régimen. Sin embargo, cuando se sometió a votación el informe con el que terminaba la ponencia, con miras a iniciar la discusión del articulado, no se alcanzó los votos requeridos y se hundió.

" Hoy es un día muy triste para el país. Hoy es un día donde el Congreso de la República, la Comisión Séptima de Senado, le dio la espalda a quienes tanto le han aportado a Colombia. Personas que no tuvieron por más de 20 años ese derecho a la doble asesoría, a una asesoría clara, concreta, oportuna", señaló la senadora y ponente en Senado, Nadia Blel.



Durante la discusión, algunos congresistas como Gabriel Velasco, del Centro Democrático, manifestaron que la iniciativa no era conveniente por el impacto el fiscal que podría tener.



" La responsabilidad que tenemos hoy es de mantenerle la pensión a los colombianos, las pensiones futuras. Y abrir esta ventana pensional está generando un hueco de 30 billones de pesos que ponen en riesgo las pensiones de los otros colombianos que no están en esa ventana pensional. Entonces, lo arriesgado y lo responsable, es tomar una decisión no por unos que van a abrirle la ventana, sino por todos los demás que se les está poniendo en riesgo su pensión", indicó Velasco durante el debate.



El Gobierno, en cabeza del viceministro de hacienda, Juan Carlos Zarate, explicó varios puntos por los que no están de acuerdo con la iniciativa. Una de ellas relacionada con el impacto fiscal, el cual mencionó, ascendería a más de 26 billones.



Y agregó que: " Colombia es de los países más afectos en su mercado capital en términos de acciones en la pandemia, y un proyecto como este tendría un efecto muy importante en ese mercado. Implicaría el traslado de más de 20 billones de pesos de un portafolio a otro y eso en términos de acciones es un fenómeno que puede ser muy traumático para el mercado de capitales", indicó Zarate



Los autores anunciaron que radicarán nuevamente el proyecto que había sido aprobado en Cámara tanto en comisión como en plenaria.