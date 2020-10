Yo, el día en que consiga un iPhone 12, si es que lo consigo, porque barato no es precisamente, usaría unos audífonos de los que ya tengo guardados. Que tengo varios y al final hay que darles uso decente.

O conectaría unos Bluetooth de otra marca. ¡Es que Apple da papayazo para que usemos otras marcas! Recomiendo los Plantronics o los MPOW, que son muy buenos y de muy buen precio.

Y si esto me ocurre a mi, es muy probable que a muchas otras personas les pase igual y que en realidad no necesitemos añadir al precio final de un iPhone unos auriculares que ya tenemos o que podemos comprar de otra marca.

