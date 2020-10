José Mujica renuncia al Senado: Amo la política, pero más amo la vida

El expresidente uruguayo José Mujica presentó su renuncia al Senado de su país y de esa forma cumple con el anuncio hecho hace unas semanas de retirarse oficialmente de la política activa

Mujica, de 85 años, ya estaba pensando en esa decisión desde antes pero señaló que la pandemia lo llevó a tomarla más rápido, ya que por su edad tiene algunas restricciones y asegura que no puede cumplir con vocación política que le exige recorrer el país y hablar con la gente.

"Esto no significa el abandono de la política sino el abandono de la primera fila por entender que un dirigente es el que deja gente que lo supera con ventaja. Me voy agradecido, con muchos recuerdos y honda nostalgia. Me ha echado la pandemia", declaró Mujica en su último discurso en ese escenario.

También renunció el expresidente Julio María Sanguinetti, de 84 años, quien había llegado al Senado el año pasado. Afirmó que se debe dedicar a temas periodísticos y editoriales, además de la dirección política.