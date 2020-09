José 'Pepe' Mujica anunció su retiro de la política

A sus 85 años el expresidente de Uruguay, José 'Pepé' Mujica, afirmó que dejará la política en la que actualmente se desempeña como Senador en su país.

Tras terminar una jornada de votaciones municipales, Mujica afirmó que le gusta mucho la política y que siempre ha sido su pasión. Sin embargo explicó que hay motivos de salud y de edad que ya no le permiten ejercer con la misma intensidad en la que lo hacía antes.

El exmandatario señaló que tiene una enfermedad inmunólogica crónica que lo obliga a cuidarse y que no le permite hacer las relaciones públicas que son necesarias en esa actividad. Dijo que probablemente cuando haya vacuna, él no va a poder acceder a esta por sus problemas y que eso lo obliga a quedarse quieto y no trabajar tanto.

Agregó también que es una cuestión de edad y que "le encanta la vida" y por eso va a intentar "estirar los minutos que le quedan" para seguir haciéndolo.