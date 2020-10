Padres de familia y cuidadores nos enfrentamos a diario con los dilemas del crecimiento de nuestros niños y niñas; por esta razón, la compañía Novo Nordisk creó la aplicación Growth Journey, una herramienta que ayuda a llevar un correcto archivo de la estatura además de evidenciar si hay problemas con el desarrollo de la hormona de crecimiento.

Música de uso libre:

Drving concern: Written by Kevin MacLeod.

Backbeat Written by Kevin MacLeod.

Favorite Written by Alexander Nakarada.