La visión de los sectores políticos sobre la libertad de Uribe

Senadores y representantes a la Cámara hablaron sobre la decisión de la juez 30 de control de garantías de otorgar la libertad al expresidente Álvaro Uribe. Los congresistas manifestaron que se debe respetar la decisión y reflexionaron sobre el sistema de justicia colombiano.



La representante por la Alianza Verde Katherine Miranda manifestó que se trata de la "crónica de una liberación anunciada" y agregó que la libertad otorgada al expresidente no significa que el proceso en su contra haya terminado.



La congresista expresó preocupación por las garantías que puedan tener las víctimas en el proceso contra el expresidente, que ahora adelanta la Fiscalía.



" A mi sí me preocupa las garantías que puedan llegar a tener las víctimas en este país y más sabiendo que tenemos un fiscal de bolsillo, un fiscal que hace caso al uribismo, un fiscal que no es independiente, que no es equilibrado, no es ecuánime. Entonces acá hay que rodear a la justicia, hay que rodear realmente a las víctimas y que salga a la luz pública la verdad", indicó Miranda.

Por su parte el representante por el Partido Conservador, Wadith Manzur, cuestionó que sectores de la oposición manifiesta falta de garantías. Señaló que durante el proceso se filtraron pruebas de manera parcial contra el expresidente.



"Me sorprende que Katherine Miranda hable de garantías, cuando en la ley 600 lo que se supone es que nadie puede conocer las pruebas y eran públicas, completamente públicas, a mí me gustaría saber cómo las filtran, por qué la gente las conoce, por qué se le vulneran los derechos al presidente Uribe de la defensa y se publican además las pruebas parciales o incompletas, solamente las que le hacían daño al presidente",



Además, Manzur puso sobre la mesa, lo que considero la necesidad de revisar desde el Congreso el "sistema acusatorio de los aforados".



"Debe existir una independencia absoluta entre el órgano de instrucción y el órgano que tomas las decisiones, en este caso la Sala de Instrucción de la Corte y la sala de primera instancia", añadió el representante Manzur.



Ante lo planteado por el congresista Wadith Manzur, el representante José Daniel López, quien además hizo un llamado a acatar y respetar las decisiones de los jueces sea cual el efecto de las mismas, indicó que no le inquieta "tanto" el sistema de investigación y juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. Y añadió que más bien, lo que se debe hacer es modernizar el sistema penal acusatorio.



Sin embargo, López planteó algunas consideraciones sobre la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, concretamente sobre el hecho de que sean actores políticos los que investiguen a servidores públicos.



"Lo que sí deberíamos ver más bien es el tema de la Comisión de Acusaciones que si bien ahí se trata de hacer un trabajo juicioso, razonable, a mí sí me sigue causando muchas dudas la idea de que sean actores políticos, como somos los congresistas, los que tenemos que tomar decisiones judiciales sobre los principales servidores públicos del país", señaló López.



En el diálogo con el Noticiero del Mediodía también participó la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, quien dijo que celebra la decisión de la juez 30 de control de garantías por que considera que le permitirá permitirá al expresidente defenderse en libertad.



"Esto es un derecho fundamental y el siempre ha mostrado su compromiso y su respeto hacía la justicia", indicó la senadora.



Por su parte, en el Partido Liberal, el senador Guillermo García Realpe manifestó que las decisiones de la justicia se deben respetar, sea cual sea el sentido de las mismas.