Sueño cumplido: 31 niñas colombianas viajarán a la NASA

Son 31 niñas entre los 9 y 14 años de ocho regiones del país (Putumayo, Cauca, Chocó, Bolívar, Magdalena, Santander, Meta, Cundinamarca), las que tendrán la oportunidad de viajar en 2021 durante una semana a las Instalaciones del Space Center de la NASA en Houston, Texas, gracias una alianza firmada entre la fundación colombiana She Is y Centro de aprendizaje científico y exploración del espacio que abre las puertas a las misiones de la NASA.

“Este programa se llama ‘Ella es Astronauta’ y lo que buscamos es generar un proceso de inclusión social, para que más niñas se interesen por estudiar carreras que están mayormente ocupadas por hombres, como ciencia, tecnología, física, matemáticas y que a pesar de pertenecer a poblaciones vulnerables y no contar con conexión u oportunidades, cambien el imaginario que tienen de la sociedad en la que están viviendo día a día, empiecen a pensar en la importancia de difundir lo que saben y proyectarse a construir una Colombia más igualitaria”, dijo Nadia Sánchez, directora de la fundación She Is.

El viaje está programado para febrero, se espera que dure seis días, pero desde ya, se preparan con astronautas, líderes empresariales, directores del programa, para ese momento.

“El programa está diseñado para poner a prueba las habilidades, los conocimientos, las distintas formas de pensar cuando se debe trabajar en equipo, para dar soluciones de una manera creativa cuando se está incluso en riesgo de perder la vida y se tienen que asumir responsabilidades".

Una de las beneficiadas es Zamally Valero, oriunda de Puerto Wilches, Santander y con tan solo 10 años de edad, su mayor sueño es conocer el laboratorio de gravedad.

“Yo no sabía ni qué decir, estaba muy emocionada, nunca me imaginé ir a EE.UU, yo lo veía en las noticias y películas, pero nunca lo pensé. Me encanta esta oportunidad y sería muy bueno que más niñas pudieran viajar. Tengo la atención puesta en ese laboratorio, flotar… pensarlo suena casi imposible, ver un astronauta, los cohetes”, afirma.