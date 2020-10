MinDefensa: "La muerte de Dilan nos dolió a todos"

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, respondió a los cuestionamientos de la oposición por los casos de abuso policial y por un supuesto incumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la protesta social.

Durante cerca de tres horas, el ministro de Defensa reiteró que sí pidió perdón y ha venido cumpliendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

"Sí lo pedí. Fue producto de lo más profundo de mi conciencia, fue espontáneo, nadie me lo ordenó, lo hice convencido de que tenía que hacerlo", indicó.

Luego se refirió a la muerte de Dilan Cruz en las manifestaciones de noviembre del año pasado.

"La muerte de Dilan nos dolió a todos, la muerte de Dilan fue una tragedia, ese muchacho no debió haber encontrado la muerte en esas circunstancias. Me dolió lo que sintió su familia, me dolió lo que sintieron sus amigos, me dolió ver todo lo que se generó a raíz de su memoria, porque francamente es muy doloroso ver cómo muere un joven colombiano, pero ese dolor de ninguna manera podía llevar a nadie a calificar como homicidio la conducta del hombre del Esmad", dijo.

“Medicina Legal ese día cometió un error, después de la necropsia, avanzó en la tipificación de la conducta que no le correspondía", agregó.

El ministro, además, también resaltó la política de seguridad y defensa del Gobierno.