“Proteger los líderes sociales no solo es ponerles escoltas"

Desde el 2013, Reynaldo Urueta llegó a Bogotá desde El Salado en Montes de María, para buscar mejores oportunidades de vida, sin embargo, por difíciles condiciones de salud ha tenido que parar sus estudios y su trabajo, con el que se sostiene en la capital.

“Actualmente el panorama de los líderes sociales y de los jóvenes no es muy bueno. Hace unos días hablábamos con una lideresa de Mampuján y decíamos que a nosotros no nos sirve que el Gobierno como garantía nos ofrezca un par de escoltas, lo que necesitamos son oportunidades. Estoy haciendo una Vaki para alcanzar los recursos necesarios para la culminación de mis estudios profesionales en la Universidad Javeriana como Comunicador Social, no importa el monto, sino que cada granito contribuya. Y aunque esto lo hago para mí, también es para seguir ayudando a mi comunidad, ese es mi sueño”, explica.

Urueta es co-fundador de Coco Salado, un Colectivo de Comunicaciones en El Salado que trabaja con jóvenes en iniciativas para proteger el medio ambiente, prevenir el consumo de alcohol, drogas, ofrecer educación sexual; y ha viajado por varias partes de Colombia utilizando la comunicación como recurso de transformación social con víctimas, excombatientes, indígenas.