Karate Kid o Cobra Kai ¿Qué fue primero?

Cobra Kai no está definida como una serie de televisión. Ha estado de moda en América Latina desde que apareció en la parrilla disponible de Netflix, pero ¿es una serie de televisión? Bueno, pues Wikipedia la define como una “serie web”. Pero está inspirada en una serie de ¡películas de cine! Que comenzó cuando el cine no era digital sino que se hacía con rollos de fotografía: The Karate Kid.

Y como Cobra Kai se puso tan de moda en Netflix, pues la plataforma HBO ha anunciado que ahora tiene disponible en HBOGO toda la serie de películas de Karate Kid, para que se pueda ver la historia completa de los chicos ochenteros que luego son adultos en Cobra Kai.

Pero volvamos a aquello de que Cobra Kai es una serie web. ¿Se vale considerar a Netflix como una plataforma web? ¿O una OTT de series web? Yo creo que eso es hilar muy delgado, pero que algo de razón tiene, ya que Cobra Kai habría sido originalmente creada para ¡YouTube Red! ¿Y dónde se ven las llamadas “series web”? ¡En youtube!

¿Y cómo es posible que Cobra Kai sea un producto YouTuber? Bueno, YouTube Red, que en 2018 presentó Cobra Kai, es conocido también ahora como YouTube Premium. Y en 2014 se llamó Music Key, dedicado a pasar videos musicales, como una especie de MTV renacido, pero sin publicidad y de suscripción de pago. En octubre de 2015 se convirtió en YouTube Red y se dedicó a poner allí contenido Premium de los creadores más destacados de YouTube, solo que iban sin las molestas interrupciones de publicidad del YouTube normal. Y en 2018 se dividió en “YouTube Premium” y “YouTube Music”. Eso me recuerda al episodio pódcast que hice sobre esa confusión que nos causan tantos YouTubes diferentes.

El caso es que esa historia del Karate Kid empezó en cine, con una película taaaaan exitosa que tuvo versión 2 y 3, y luego 2 ‘remakes’ para redondear en 5 películas de la saga… y luego la historia del final de la película original de 1984 se retoma con los personajes adultos en 2018 en Cobra Kai, directo en YouTube Red. Y luego… los personajes adultos van a Netflix y los personajes adolescentes van a HBOGO.

¿Así o más enredado? El caso es que ¡todas las películas y episodios están disponibles ahora mismo para darse una maratón completa!!!

Este es el anuncio de HBO:

Un clásico del cine estadounidense, KARATE KID está presente en la memoria de todos los amantes del séptimo arte de los ‘80. Las referencias musicales, los coches coloridos, las camisetas ceñidas y la icónica patada de la grulla dejaron excelentes recuerdos para quien siguió las aventuras del dúo integrado por pupilo y maestro, Daniel San y el Sr. Miyagi. La saga tuvo tres películas que catapultaron a ambos a la fama, más una secuela y un remake.

Con sus mensajes de superación, romances y relaciones improbables, la serie de cintas cautivó a fans en todo el mundo y motivó un remake en 2010 protagonizada por Jaden Smith, hijo de la estrella Will Smith. A través de HBO GO, el público y los fans de las aventuras del Sr. Miyagi y sus estudiantes podrán maratonear las cinco producciones en cualquier momento.

KARATE KID (1984)

Daniel Larusso (Ralph Macchio), un joven humillado por sus compañeros, decide estudiar artes marciales para defenderse. Junto a su instructor, el místico maestro japonés Miyagi (Pat Morita), Daniel obtendrá la seguridad para superar los obstáculos. Pat Morita, el eterno Sr. Miyagi, fue nominado al Oscar® en la categoría actor de reparto por esta película.

KARATE KID Parte II (1986)

Daniel va a Okinawa, en Japón, acompañando a su maestro de artes marciales, el Sr. Miyagi, cuando éste se entera de que su padre está agonizando. La vuelta de Miyagi a su provincia natal provoca la ira de un antiguo enemigo. Maestro y discípulo deberán enfrentar juntos el mayor de todos los desafíos.

KARATE KID III (1989)

Daniel y el maestro Miyagi ahora tienen una tienda. Al ser desafiado por Mike Barnes, Daniel ignora los consejos de Miyagi y comienza a entrenar con Terry Silver. Al darse cuenta de que es víctima de una trampa, busca al único que puede ayudarlo: su antiguo mentor.

EL NUEVO KARATE KID (1994)

En la cuarta película de la saga, estrenada diez años después de la original, la joven Hilary Swank rompió los estereotipos femeninos de la década dando vida a la nueva discípula del Sr. Miyagi. Protagonizada por la actriz que en el 2000 ganaría el Oscar® interpretando a una boxeadora en Million Dollar Baby, Swank es Julie, una joven problemática que sufre por la pérdida de sus padres en un accidente. Cuando visita Boston para asistir a una fiesta japonesa, el Sr. Miyagi la conoce y se compromete a enseñarle karate para que logre superar su rabia y su dolor.

KARATE KID (2010)

Protagonizado por el joven Jaden Smith, Dre se muda a China, donde tiene dificultades para adaptarse hasta que se enamora de una compañera de escuela. Pero su amistad con ella lo transforma en blanco del bravucón del colegio, que lo amenaza. Dre conoce al Sr. Han (Jackie Chan), de mantenimiento, quien secretamente es un maestro del kung-fu. Así, aprende que la práctica es más que una lucha y se da cuenta de que enfrentar a sus enemigos será la lucha de su vida.

COBRA KAI Es una serie web dramática estadounidense de 2018, basada en la franquicia de The Karate Kid, historia creada por Robert Mark Kamen. La serie fue escrita por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald. Es protagonizada por William Zabka y Ralph Macchio, repitiendo sus papeles de las anteriores películas de Karate Kid.

La serie se estrenó el 2 de mayo de 2018 en la plataforma YouTube Red. El 10 de mayo de 2018, se anunció que la serie había sido renovada para una segunda temporada de diez episodios que se estrenaron el 24 de abril de 2019.1 En 2020, la serie pasó a Netflix, donde se lanzarán sus dos temporadas ya estrenadas y se estrenará la tercera el 8 de enero de 2022.

Cobra Kai Temporada 1

10 episodios, estrenada en YouTube Red el 2 de mayo de 2018 Lista de episodios:

No Mercy

Mercy

Different but same

Conterbalance

Pulpo

Take a Right

All In

All Valley

Ace Degenerate

Molting





Cobra Kai Temporada 2

10 episodios, estrenada en YouTube Premium el 24 de abril de 2019 Lista de episodios:

Lull

The Moment of Truth

Fire and Ice

Mercy Part II

Quiver

Glory of Love

Strike First

Back in Black

Esqueleto

Cobra Kai Never Dies





Cobra Kai Temporada 3 10 episodios, se planeaba estrenar el 8 de enero de 2021 en Netflix

