En Chocó buscarán diálogos de paz para ponerle un alto a la violencia

Cansados de despertar con nuevos hechos violentos que involucran a los jóvenes, líderes comunitarios del Chocó decidieron pasar de la indignación a la acción.

Hoy, Eugenio Mosquera, coordinador de la mesa del Comité Cívico por el Chocó, presentará ante las autoridades locales, departamentales y nacionales una propuesta de diálogo para empezar ese nuevo camino en la construcción de paz.

“La propuesta consiste en que nosotros podamos montar mesas sectoriales inicialmente en Quibdó, en los barrios donde se estén dando esas incidencias de violencias para que podamos hablar con los líderes de estos grupos, y que ellos puedan expresar porqué están en este problema”, dice.

Un diálogo que explica Mosquera, debe terminar en propuestas colectivas que también hagan frente a problemáticas como la extorsión, el desempleo y las críticas condiciones de salud que se viven en el departamento.

“Tenemos un flagelo tremendo que debemos controlar, rogando para que todos se quieran sentar a hablar y se construyan acuerdos con beneficios para parte y parte, donde todos asumamos responsabilidades. Este problema viene de otro más grande que es la falta de oportunidades, entonces no es solo firmar, sino mirar qué viene para esos muchachos y que se les cumpla, es necesario generar empleo, educación, etc. eso cómo se logra, con inversión, no solo con blablablá, porque sin dinero, no se va a lograr nada”, enfatiza.

La propuesta además, contaría con un apartado regional para los grupos armados como el ELN. “Esa violencia está creando confinamiento, desplazamientos, hambre, asesinatos a líderes sociales. Ya hicimos la paz con un grupo al que ni siquiera les han cumplido, pero igual necesitamos avanzar”, asegura.

Se espera que la materialización de la iniciativa, cuente con el apoyo de la Personería, la Procuraduría, la iglesia, representantes de víctimas y delegados internacionales.