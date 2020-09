¿Nicolas Cage será un nuevo Superman en la película de The Flash?

The Flash', la película en solitario del superhéroe más veloz de DC dirigida por Andy Muschietti, apunta a convertirse en un gran crossover de actores que reencarnaron a icónicos personajes de la casa de cómics. Uno de los nombres que más suenan es Nicolas Cage. El actor estuvo a punto de ser Superman en una cinta dirigida por Tim Burton y parece que la cinta con Ezra Miller sería la oportunidad perfecta para saldar esa cuenta pendiente.

Según The Guardian, uno de los rumores que más suena con fuerza últimamente es el fichaje de Cage por 'The Flash'. Como muchos fans ya saben, el ganador del Oscar por 'Leaving Las Vegas' estuvo a punto de interpretar a Clark Kent en 'Superman Lives', la particular versión sobre el Hombre de Acero que iba a dirigir Tim Burton.

Leer más: The Flash promete reiniciar todo el Universo DC sin olvidar personajes

Leer más: Las actrices que han sorprendido con su papel en el cine de superhéroes

Finalmente, el proyecto se descartó, pero eso no impidió que, en el documental 'The Death of Superman Lives: What Happened?', en el que se explicaron los motivos de la cancelación de la cinta antes de que comenzase a rodarse, pudiera verse al intérprete ya caracterizado como el Hombre de Acero.

Cage siempre ha querido interpretar al icónico superhéroe, prueba de ellos es que puso voz a Superman en la cinta de animación 'Teen Titans Go! La película'.

Con Michael Keaton retomando el papel de Batman, junto con Ben Affleck, no sería extraño que pueda aprovecharse para ver esa versión de Superman a modo de cameo. 'The Flash' aspira a reunir a varias encarnaciones de superhéroes, abriendo la puerta a un multiverso.