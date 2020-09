Congresistas piden a Claudia López retractarse por "estigmatizar" a joven

Luego de que en las protestas del 21 de septiembre un joven fuera interceptado por miembros de la Policía para llevarlo a un centro policial, que en caso seguido los representantes Inti Asprilla y Katherine Miranda intercedieran para preguntar por su situación, y finalmente la alcaldesa de Bogotá Claudia López asegurara que estaba involucrado en los desmanes, los congresistas le pidieron a la mandataria una retractación.

"Me genera una profunda decepción tanto personal como política que estos señalamientos hayan sido adoptados desafortunadamente por la alcaldesa de mi partido, Claudia López. Él no es ningún vándalo, fue liberado y su único delito fue ponerse una máscara. Le solicito a la alcaldesa que se disculpe con él, y que se retracte", manifestó el representante Asprilla.

Por su parte, el estudiante Óscar Galindo aseguró que "yo sí estaba en la protesta, pero hacía parte de la marcha pacífica, porque esa es mi manera de revolución. Quiero aclararle a la alcaldesa, con todo el amor y el respeto que se merece, que yo no soy ningún vándalo. Soy una persona de bien, un estudiante y emprendedor que trabaja con su familia en un puesto ambulante".

A su vez, la representante Miranda señaló que "la estigmatización a la protesta social ha sido una constante. Óscar era solo un ciudadano que protestó de manera pacífica y que fue señalado injustamente. Un síntoma de una democracia sana es que se respete y garantice el derecho a las manifestaciones".

Durante dicho procedimiento, justamente, Galindo denunció que "una señora del Esmad tenía una Granada con la que me advirtió que si no me callaba me la iba a estallar en las patas. Fueron amenazas que me causaron mucho temor, y por eso reaccioné así, porque yo no estaba haciendo nada".