César Gaviría dice que policía no está preparada para controlar protesta

El expresidente y jefe único del Partido Liberal, César Gaviría, a través de un comunicado se refirió a los actos de violencia que se han registrado durante las movilizaciones de las últimas horas y al manejo que la ha dado el Gobierno a los hechos que se han presentado.

Lea también:

"La reacción gubernamental de simplemente expresar su voluntad de investigar hechos de evidente flagarancia que obligan a tomar decisiones inmediatas han tenido una reacción que solo genera más indignación. La respuesta de que “vamos a investigar“es torpe, equivocada y facilista".

El expresidente Gaviría aseguró que durante la convención del Partido Liberal manifestó " el mal uso sistemático de la policía de este gobierno. Este es el cuarto uso equivocado e inapropiado de la policía que fue liberada de sus responsabilidad por el proceso de paz".

Además señaló que hacer control de la protesta ciudadana es una tarea para la cual no está preparada la Policía.

Y agregó que: "La Policía es incapaz e inepta para hacer control de la protesta pacífica con peligrosos infiltrados con vocación vandala y anarquista. Les aseguro que en ningún otro país del mundo se le dispara con armas de fuego a los manifestantes, aún en las peores dictaduras. Los policías que las controlan no deben llevar armas de fuego sino armas que detengan la violencia. Aún con el Esmad que no usaba armas de fuego tuvimos muchos problemas y hasta un muerto".

Y es que Gaviria considera que se le ha venido dando un uso inapropiado a la policia en el país en los últimos años.

"No sé quien tomó la peligrosa y absurda idea de que se debían controlar con policías militares que portan armas de fuego. No sé a quién se le ocurrió semejante desatino que produjo esa multitud de muertos y heridos. Esto no puede volver a ocurrir. Nos ha hecho ver como un país bárbaro".