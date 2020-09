Coordinador de Fiscales no se declara impedido en caso Uribe

El Coordinador de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes, no se declaró impedido para conocer y liderar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, al considerar que no existe razón alguna para apartarse del caso.

El fiscal Jaimes, argumenta que la posición de jerarquía que ejerce el Fiscal General de la Nación está definida por la Constitución, por lo que se descartan intromisiones en el curso del proceso.

"No es una opción sino una obligación conocer lo que ocurre en la Fiscalía General de la Nación. No sólo en cumplimiento del rol de vocero, sino del conocimiento del funcionamiento de la entidad. Conocimiento indispensable para el trazado y dirección de la política criminal del país.

Tiene la obligación de adoptar determinaciones administrativas, más no decisiones al interior de los procesos, siendo los únicos competentes para ello los fiscales delegados como líderes de cada caso concreto", señala la resolución.

El abogado Ramiro Bejarano, quien hace parte del equipo defensor del senador Iván Cepeda, argumenta en la recusación que el fiscal Jaimes estaría impedido por cuenta de pleitos que surgieron en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez. El fisal Jaimes dice que no existe vínculo, ni enemistad con el abogado Bejarano.

"En lo que respecta a la denuncia penal que por el año 2010 me formuló el abogado Ramiro Bejarano, la misma fue conocida en aquella época por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y una vez adelantada la indagación preliminar procedió su archivó, y luego negó el desarchivo ante la insistencia del denunciante. Ello representa que ni antes ni ahora, he sido ni soy contraparte penal del ilustre doctor Bejarano Guzmán, pues para haberlo sido, imperiosamente se me ha debido formular imputación o capturado por esta razón".

El coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia remitió al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para que se pronuncie sobre la recusación planteada por el apoderado del senador Iván Cepeda Castro. La actuación judicial no se suspende.